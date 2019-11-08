Москвичам предсказали «вишневую зиму»

Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, специалисты центра погоды «Фобос» полагают, что в центральной России зимний сезон будет едва ли не самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что в определенные периоды средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса.

Ранее ведущий эксперт «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал об опасностях теплой зимы для граждан. В частности, по его словам, из-за большого количества оттепелей, на дорогах будет гололедица. Кроме того, из-за частых дождей вероятны туманы, которые могут негативно отразиться на авиасообщении.

За последние 140 лет в российской столице было зафиксировано семь так называемых вишневых зим. Самая теплая наблюдалась в 1960-1961 годах — тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.

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