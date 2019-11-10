Названы сроки наступления климатической зимы в Москве

Климатическая зима в Москве наступит не раньше конца ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, в самом оптимистичном варианте — в последней декаде ноября», — отметил синоптик, уточнив, что по климатическим законам метеорологическая зима должна была наступить 10 ноября.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких. Синоптики называют такие зимы вишневыми.

8 ноября Тишковец рассказал об опасностях теплой зимы для граждан. В частности, по его словам, из-за большого количества оттепелей, на дорогах будет гололедица. Кроме того, из-за частых дождей вероятны туманы, которые могут негативно отразиться на авиасообщении.

5 ноября в Москве зафиксировали абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Сообщалось, что в течение дня температура поднималась до 13-14 градусов тепла.

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