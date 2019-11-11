Российскому региону пообещали аномальные морозы

В центральных районах Красноярского края в ближайшие дни температура опустится до минус 38 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает телеканал «Звезда».

Там температура ниже нормы на 8-10 градусов, и уже сейчас она достигает минус 30 градусов. В ближайшие дни в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Хакасии ожидается от минус 32 до минус 38 градусов.

В таких условиях будет объявлено штормовое предупреждение об аномально низкой температуре.

Ранее Вильфанд рассказал, что зимой температурных аномалий в два раза больше, чем летом, потому что солнце не может компенсировать влияние холодных масс. Он уточнил, что зимой практически нет солнца, а летом оно оказывает влияние даже на очень холодный воздух. По его словам, превышение климатической нормы на 10 градусов было бы практически невероятно летом.

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