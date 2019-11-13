Раскрыта длительность «аномального» похолодания в России

Главный синоптик России Роман Вильфанд прокомментировал информацию о грозящем россиянам аномальном похолодании и озвучил, насколько продолжительным оно будет. Вместе с тем Вильфанд призвал не относиться к холодному периоду как к аномальному, передает НСН.

Вильфанд отметил, что похолодание временное и продлится несколько дней. Он пояснил, что подобные антициклоны формируются каждый год и ничего необычного в этом нет.

По словам Вильфанда, отклонение от климатической нормы связано с действием антициклона, однако в долгосрочных периодах невозможно учитывать аномальные отклонения от нормы. Он добавил, что непрофессионально говорить об аномалиях — можно озвучивать лишь качественные характеристики. Например, что «зима будет теплее нормы».

Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон. 14 ноября температура значительно понизится в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В Алтайский край придут сильные ветры, там ожидаются метели. В Омской области возможно до минус 15 градусов днем, и минус 30 градусов ночью.

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