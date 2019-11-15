Россиян предупредили о 20-градусном потеплении после аномального мороза

На Урале и в Сибири в выходные ожидается потепление на 20 градусов. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин, передает в пятницу, 15 ноября, РИА Новости.

В центральной части Урала, Омской и Новосибирской областях ожидается кратковременное потепление после аномальных похолоданий. В то же время там будут дополнительные осадки.

На данный момент на Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях морозы в 25-30 градусов, в субботу и воскресенье там ожидается потепление до минус пяти градусов. Со вторника на среду температура опять опустится до 25 градусов.

Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон. 14 ноября температура значительно понизится в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В Алтайский край придут сильные ветра, там ожидаются метели. В Омской области возможно до минус 15 градусов днем и минус 30 градусов ночью. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что похолодание временное и продлится несколько дней. Он пояснил, что подобные антициклоны формируются каждый год и ничего необычного в этом нет.

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