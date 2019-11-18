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Москвичей предупредили о необычно высоком давлении и наступлении зимы

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Атмосферное давление в Москве начнет повышаться с 20 ноября, после чего наступит нормальная зима. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

«На следующей неделе погоду будет по-прежнему определять мощный антициклон. Причем давление будет очень высоким, необычно высоким», — отметил синоптик.

Вильфанд сообщил, что из-за антициклона начнет понижаться температура. Похолодание начнется во вторник, 19 ноября. Со среды, 20 ноября, нулевые температуры будут не только ночью, но и днем. «Сильных морозов не прогнозируется. Дневные температуры на неделе около минус 3-4, ночные — минус 5-10 градусов. Наступает нормальная зима… Осадков нет и не прогнозируется», — рассказал Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода. По ее словам, в середине недели температура в Архангельской области и в Коми ночью составит минус 16-12 градусов, днем — минус 7-12 градусов.

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