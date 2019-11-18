Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Так, в середине недели температура в Архангельской области и в Коми ночью составит минус 16-12 градусов, днем — минус 7-12 градусов. По словам Паршиной, это ниже нормы на семь градусов.

На Урале по ночам ожидается минус 24-29 градусов ночью и минус 16-21 градус днем. Отмечается, что это ниже нормы минимум на 12 градусов. Во вторник, 19 ноября, аномальные холода придут на юг Западной Сибири — ожидается минус 17-22 градуса ночью и минус 11-16 градусов днем. В середине недели ожидается минус 22-27 и минус 21 градус соответственно.

В Хабаровском, Приморском краях и Амурской области ожидаются сильные осадки. На Дальний Восток в середине недели придет небольшое потепление, но ближе к выходным температура снова понизится. В Москве и области со среды на четверг возможно похолодание до минус 8, но погода будет ощущаться как более теплая.

Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон. После этого в центральной части Урала, Омской и Новосибирской областях наступит кратковременное потепление.

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