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Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы

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Существует несколько факторов, которые повышают риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, врач-кардиолог Филипп Копылов.

По его словам, в группу высокого и очень высокого риска преждевременной смерти в первую очередь попадают люди с абдоминальным ожирением, то есть ожирением в области живота. У мужчин критическая ширина талии равняется 102 сантиметрам, у женщин — 88 сантиметрам.

Еще одним фактором риска считается повышенное артериальное давление: от 130/80 миллиметров ртутного столба. Этот показатель применим к людям в возрасте до 65 лет.

Люди с сахарным диабетом также попадают в группу риска, добавил Копылов. Такой диагноз ставится при уровне сахара в крови выше семи миллимоль на литр. О преддиабете говорят цифры выше шести миллимоль на литр.

Злоупотребление солью и алкоголем, курение, малоподвижный образ жизни и неблагоприятная наследственность тоже опасны для сердечно-сосудистой системы человека. Кроме того, в группу риска входят мужчины и люди старше 45-50 лет.

На основании этого кардиолог советует проходить диспансеризацию, лечить хронические заболевания и устранять факторы риска, которые зависят от самого человека (лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем и солью, малоподвижность).

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