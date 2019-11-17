Названы способы предотвратить унесший жизнь Исаева приступ

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исаева и рассказал, как предотвратить сердечный приступ в молодом возрасте. Врач дал интервью телеканалу «360».

По словам специалиста, появившиеся в раннем возрасте проблемы сердца можно отследить. Одним из симптомов он назвал чувство, когда во время кратковременного приступа сердце «подступает к горлу». Кроме того, стоит обращаться к врачу, если наблюдается нарушение ритма.

Кардиолог посоветовал настаивать на проведении обследования, так как обычная электрокардиограмма может быть снята в «благополучный период» и ничего не прояснить. Хорошим способом выявить проблему он назвал суточное мониторирование электрокардиограммы, которое длится 15-16 часов.

«Это нужно сделать обязательно, и тогда возможность внезапной остановки сердца минимизируется. Тогда человек сможет прожить не 41 год, а 82 года и даже больше», — рассказал врач. Также доктор посоветовал отказаться от курения и алкоголя.

Никита Исаев скончался 16 ноября. Ему был 41 год. Он возвращался на поезде в столицу из Тамбова. Ему вызвали скорую помощь на ближайшую станцию Узуново, однако медики констатировали смерть. Позже выяснилось, что причиной смерти политика могла стать остановка сердца.

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