Началась проверка по факту смерти политика Исаева

По факту смерти директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде Тамбов — Москва проводится проверка, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

Смерть, по предварительным данным, не носит криминальный характер, отметила Марковская. Тем не менее следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал Пятый канал, Исаев скончался из-за остановки сердца. Его пытались реанимировать, но безуспешно.

Никита Исаев — директор Института актуальной экономики, политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия». Работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития.

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