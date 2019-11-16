Стало известно о смерти экономиста Никиты Исаева

В Москве умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Ему был 41 год.

По информации телеканала, Исаев скончался в поезде.

О смерти экономиста также пишет Telegram-канал Mash. По его данным, Исаев, возвращаясь в столицу из Тамбова, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но он умер еще до прибытия медиков. Его тело доставили на Павелецкий вокзал, добавляет канал.

Официального подтверждения данной информации нет, отмечает «Говорит Москва». Ни Исаев, ни его помощница не ответили на звонки корреспондентов радиостанции.

Никита Исаев — директор Института актуальной экономики, экономист, политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия».

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