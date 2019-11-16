Названа возможная причина смерти политика Никиты Исаева

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер из-за остановки сердца. Об этом сообщает Пятый канал.

В свою очередь пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко рассказал «Газета.Ru», что смерть не носит криминальный характер, отметив, что точную причину установит экспертиза.

Смерть 41-летнего Исаева наступила в поезде Тамбов — Москва. Возвращаясь в столицу, он почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую помощь на ближайшую станцию Узуново, однако медики констатировали смерть. Тело политика доставили на Павелецкий вокзал.

Рядом с ним находилась его помощница Алина Жестовская. На своей странице в Facebook она подтвердила смерть Исаева, отметив, что о дате и месте похорон будет сообщено позднее.

Никита Исаев — директор Института актуальной экономики, политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия». Работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития.

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