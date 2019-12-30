Названы российские города для встречи Нового года с настоящим снегом

Онлайн-сервис OneTwoTrip опубликовал список российских городов, в которых можно встретить Новый год с настоящим снегом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проводя исследование, специалисты проанализировали погоду в разных населенных пунктах и стоимость билетов до них из Москвы. Выяснилось, что самый удачный вариант — Карелия. Так, из Москвы до Петрозаводска можно долететь за один час 40 минут, а билеты с вылетом 31 декабря и возвращением к концу праздников обойдутся в 7,4 тысячи рублей.

Вторым наиболее удачным направлением эксперты назвали Мурманск, где на новогодние каникулы обещают снег и минус семь градусов. Перелет из Москвы и обратно с захватом Нового года обойдется в 9,6 тысячи рублей.

Кроме того, эксперты сервиса отмечают, что снег можно найти и в Свердловской области. Так, в Екатеринбурге на праздники ожидаются осадки, а авиабилеты туда и обратно из столицы будут стоить 8,6 тысячи рублей.

Вдобавок россиянам предложили отправиться за снежными каникулами в Новосибирск (минус десять градусов) и Иркутск (минус 17 градусов) — с вылетом из Москвы за 8,6 тысячи и 14 тысяч рублей соответственно.

Ранее в декабре на сайте бесплатных объявлений появились несколько предложений о продаже снега к Новому году в Нижнем Новгороде. Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий. «Идеально подойдет для встречи Нового года», — отмечается в описании товара.

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