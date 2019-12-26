В российском городе позеленел снег

В городе Первоуральск Свердловской области из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915» появился зеленый снег. Об этом сообщили в региональной межрайонной природоохранной прокуратуре, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Прокуратура установила, дренажную скважину предприятия остановили на плановый осмотр, из-за чего произошел «излив хромсодержащих вод на рельеф местности». От предприятия потребовали устранить последствия происшествия, а также нарушения, которые к нему привели. В ведомстве также считают, что излив вод может причинить ущерб природе, загрязнить почву и водоемы, а также навредить их обитателям.

Местные жители обнаружили зеленый снег и зеленую лужу, ручьи от которой впадают в реку Магнитную 27 ноября, пишет издание «Городские вести.ру». Тогда сотрудники предприятия обработали место, где нашли разлив воды с хромом, а также обсыпали щебнем и песком. Снег и лед зеленого цвета вывезли на станцию нейтрализации.

Ранее в Сегеже (Карелия) выпал желтый снег, после чего произошла массовая гибель птиц. Местные жители сочли это экологической катастрофой, случившейся из-за выбросов на целлюлозно-бумажном комбинате, и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему. Россельхознадзор выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза — острого инфекционного заболевания, опасного для человека.

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