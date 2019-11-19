Жители российского города испугались «ядовитого» снега и обратились к Путину

В Сегеже (Карелия) выпал желтый снег, после чего произошла массовая гибель птиц. Местные жители сочли это экологической катастрофой, случившейся из-за выбросов на целлюлозно-бумажном комбинате, и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему. Об этом сообщает Znak.

«Происходит постоянный выброс химикатов в воздух, который образует туманы с едким запахом. Порой невозможно открыть окна, вонь ужасная. (...) У нас погибают птицы, осадки идут с желтыми химическими отходами, это катастрофа. Здесь нет ничего в пределах нормы», — говорится в тексте петиции. На момент публикации ее подписали 1,5 тысячи человек.

Вместе с тем в администрации города заявили, что экологические показатели в норме. «Был проведен отбор проб атмосферного воздуха по показателям: фтористый водород, азота диоксид, сероводород, серы диоксид, взвешенные вещества, метилмеркаптан в пяти точках города Сегежа. В соответствии с результатами исследований превышения ПДК загрязняющих веществ (...) не выявлено. (...) Причина гибели птиц пока не установлена», — говорится на сайте администрации.

По информации Znak, в Следственном комитете и прокуратуре проводятся проверки.

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