После массовой гибели собак россияне заболели неизвестной болезнью

В деревне Ачира Тобольского района Тюменской области троих местных жителей эвакуировали на вертолетах с неизвестной болезнью после массовой гибели собак. Об этом сообщает Znak.

По информации издания, заболевшие местные жители находятся в тяжелом состоянии. Информацию об их эвакуации и гибели собак подтвердил глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев. В региональном департаменте здравоохранения и Роспотребнадзоре пока не стали комментировать ситуацию.

Уточняется, что массовая гибель собак и вспышка неизвестной болезни также имели место в Топкинбашево Тобольского района три года назад. У заболевших тогда отнимались руки и ноги, их рвало. Местным жителям так и не объяснили причину произошедшего.

Ранее ученики российской гимназии массово заболели пневмонией. Иркутскую гимназию пришлось закрыть на карантин в связи с «одновременным отсутствием более 20 процентов численного состава учащихся». Уточняется, что во время карантина занятия будут проходить дистанционно.

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