Ученики российской гимназии массово заболели пневмонией

В Иркутске гимназию №3 закрыли на карантин в связи с повышенным уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также выявлением пневмонии у 12 учеников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

По словам собеседника агентства, «в учебном заведении проводится комплекс санитарных мероприятий, в том числе дезинфекция».

Карантин продлится с 9 по 20 октября, говорится в приказе директора гимназии Андрея Трошина, опубликованном на сайте учреждения. Такое решение было принято в связи с «одновременным отсутствием более 20 процентов численного состава учащихся». Уточняется, что во время карантина занятия будут проходить дистанционно.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего в Иркутской области за прошлую неделю было зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ, большая часть заболевших — дети до 14 лет.

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