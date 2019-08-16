Россиянин отравился подсолнечным маслом и умер

В Ульяновске местный житель скончался, отравившись подсолнечным маслом. В больницу с аналогичным диагнозом кроме него попали еще шесть человек. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что госпитализированы были пятеро взрослых и двое детей с кровотечениями различной локализации. Все они употребляли в пищу домашнее масло, приобретенное у одного производителя, утверждают в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что все случаи связаны между собой — пострадавшие либо родственники, либо коллеги, и уточнили, что состояние других госпитализированных удовлетворительное, но не исключили ухудшения их самочувствия.

Правоохранительные органы в курсе ситуации. В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что информация о причинах массового отравления проверяется.

5 августа в кафе в Вилюйске массово отравились десять детей и семь взрослых, их госпитализировали. Большинству пациентов поставили диагноз сальмонеллез, еще у двух несовершеннолетних диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

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