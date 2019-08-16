Еще один россиянин умер из-за подсолнечного масла

В Ульяновске еще один местный житель скончался, отравившись подсолнечным маслом, которое приготовил его знакомый. Всего в местную больницу с отравлением маслом поступило семь человек, сообщает Пятый канал.

По данным телеканала, летальный исход мог наступить из-за крысиного яда или кумарина в семенах подсолнуха, из которого было приготовлено масло. Изготовитель масла, житель села Михайловское Тереньгульского района области, также находится среди отравившихся, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По информации издания, мужчина владеет собственным домохозяйством. «Выяснилось, что семена, из которых было изготовлено масло, ему привез его знакомый из Сызранского района Самарской области. Продукт он произвел самостоятельно и в результате пострадал и сам», — рассказал изданию старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Ранее 16 августа сообщалось, что из-за отравления подсолнечным маслом в Ульяновске скончался один человек. Среди госпитализированных с отравлением есть дети. В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что все случаи связаны между собой — пострадавшие либо родственники, либо коллеги, и уточнили, что состояние других госпитализированных удовлетворительное, но не исключили ухудшения их самочувствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!