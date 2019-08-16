В крови отравившихся подсолнечным маслом россиян нашли яд

В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко

По его словам, лаборатория, в которой проверялись анализы отравившихся россиян, подтвердила, что в их крови присутствует производное кумарина. Отмечается, что это вещество входит в основу яда от грызунов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил начать проверку данного инцидента, добавляет ТАСС. В регионе проведут проверку всего подсолнечного масла в магазинах. Кроме того, жителям рекомендовали воздержаться от покупки масла без документов о качестве товара.

16 августа сообщалось, что из-за отравления подсолнечным маслом в Ульяновске скончались два человека. Среди госпитализированных с отравлением есть дети.

В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что все случаи связаны между собой — пострадавшие либо родственники, либо коллеги, и уточнили, что состояние других госпитализированных удовлетворительное, но не исключили ухудшения их самочувствия.

Известно, что изготовитель масла, житель села Михайловское Тереньгульского района области, также находится среди отравившихся. Семена, из которых было изготовлено масло, ему привез его знакомый из Самарской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!