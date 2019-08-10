Российский подросток выпил из найденной на улице бутылки и попал в больницу

Медики Санкт-Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии 14-летнего подростка с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, передает портал 78.ru.

Полицейские предварительно установили, что подросток выпил из бутылки с неизвестной жидкостью, которую он нашел на одной из улиц Санкт-Петербурга. Скорее всего, в ней содержался спирт, поскольку медики обнаружили у ребенка признаки отравления спиртосодержащей жидкостью.

Сотрудники правоохранительных органов по данному факту начали проверку.

4 июля стало известно о госпитализации Бари Алибасова. Как выяснилось, продюсер взял оранжевую бутылку средства для прочистки труб «Крот», налил в стакан и выпил, подумав, что это лимонад. Медики диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

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