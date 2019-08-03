В подмосковном летнем лагере массово отравились дети

Семь детей получили пищевое отравление в детском летнем лагере в Коломенском районе Московской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает в субботу, 3 августа, ТАСС.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в деревне Малое Уварово. Он уточнил, что семеро отдыхающих в возрасте от 11 до 15 лет были госпитализированы в Коломенскую районную больницу.

Также он рассказал, что причины произошедшего устанавливаются.

В июле сообщалось, что в оздоровительном лагере под Владивостоком отравились 28 детей. Инцидент произошел в детском лагере «Юнга». В результате произошедшего лагерь закрыли. 19 детей были госпитализированы, еще девять с подозрением на заболевание остались в лагере.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!