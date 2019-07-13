В российском оздоровительном лагере массово отравились дети

В оздоровительном лагере под Владивостоком отравились 28 детей. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

Инцидент произошел в детском лагере «Юнга». Сейчас лагерь закрыт. 19 детей были госпитализированы, еще девять с подозрением на заболевание остались в лагере.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка несоблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Также по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Представитель СК рассказал агентству ТАСС, что точный диагноз у детей 12-14 лет не установлен.

9 июля в оздоровительном лагере «Юный рыбак» в Приморье отравились 67 детей. Все несовершеннолетние в возрасте от семи до 14 лет госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция», все они уже выписаны из больницы.

Ранее 13 июля сообщалось, что в летнем лагере в Одесской области Украины отравились 50 детей. Также признаки пищевой интоксикации были обнаружены у двоих взрослых. Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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