У погибших в российском городе птиц обнаружили опасную для людей болезнь

Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза — острого инфекционного заболевания, опасного для человека. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 22 ноября.

Вид бактерии Chlamydophila psittaci обнаружен специалистами в трех птичьих трупах. О результатах анализа уведомлены Минсельхоз Карелии и администрация Сегежского района.

20 ноября сообщалось, что патологоанатомическое обследование птиц показало повышенное содержание поваренной соли в их печени.

Ранее жители Сегежи сообщали, что 15 ноября в городе выпал желтый снег и массово гибли птицы.

Орнитоз или попугайная болезнь характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией. У человека поражаются легкие и центральная нервная система. У части больных принимает хроническое течение. Основными переносчиками возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы.

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