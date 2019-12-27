В российском городе начали продавать снег для Нового года

На сайте бесплатных объявлений появились несколько предложений о продаже снега к Новому году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Российская газета».

Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий. «Идеально подойдет для встречи Нового года», — отмечается в описании товара.

Купленный снег можно вывезти самостоятельно, но также за 300 рублей возможна доставка по городу, от заказа на две тысячи рублей она осуществляется бесплатно. «Рассмотрю вариант аренды», — заключает продавец.

По информации издания, в настоящий момент в Нижнем Новгороде нет осадков, однако в канун Нового года ожидается сильный снегопад.

26 декабря сообщалось, что в городе Первоуральске Свердловской области из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915» появился зеленый снег. Прокуратура установила, что дренажную скважину предприятия остановили на плановый осмотр, из-за чего произошел «излив хромсодержащих вод на рельеф местности».

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