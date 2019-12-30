Россиянам спрогнозировали «красный» январь

Большинство россиян ожидает теплая аномалия в январе. Такую погоду метеорологи называют красной из-за цвета на карте. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно только что вышедшему прогнозу на следующий месяц, большая часть страны будет окрашена красным и розовым цветами, что говорит о температурах выше нормы. Похолодание ожидается только на Чукотке, в Забайкалье и Иркутской области.

Ранее Вильфанд говорил, что в новогоднюю ночь в Москве понизится температура воздуха, выпадет небольшой снег. 1 января температура будет колебаться в диапазоне от минус четырех до плюс одного градуса, атмосферное давление ожидается пониженное.

2019 год в Гидрометцентре признали самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Так, среднегодовая температура в столице составила плюс 7,6-7,7, что на 0,3 градуса выше, чем годом ранее.

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