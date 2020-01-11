В Москве провозгласили пришествие зимы

В субботу, 11 января, в столичном регионе ожидается мокрый снег и гололед. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте управления МЧС.

В связи с пришествием зимы гражданам рекомендовали соблюдать меры предосторожности. Водителям посоветовали снижать скорость и не совершать резких маневров. Экстренное предупреждение действует до 17:00. О неблагоприятной погоде сообщили и в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «В Москву, кажется, идет настоящая зима. Синоптики обещают 11-13 января снег, гололед и порывы ветра до 17 м/с. Будьте аккуратнее на дорогах и не стойте под деревьями и рекламными щитами», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил о том, что погода в Москве переходит от «крымской» зимы к «еврозиме». Сильных морозов и снегопадов, по его словам, не ожидается.

В начале января в Росгидромете объяснили причины аномально теплой погоды в России. По словам синоптиков, это связано с тем, что не сформировалась мощная зона высокого давления, или «сибирский максимум». В организации заявили, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией.

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