Россиянам рассказали о погоде в начале весны

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала россиянам о погоде в начале весны, ее слова приводит «Российская газета».

По словам Паршиной, в марте теплее, чем обычно, может быть на востоке и юге республики Коми, а также в Кировской области и Пермском крае. Также теплое начало весны ожидается в Башкирии, Сибири и на Урале. Климатическая норма ожидается на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края и в Приморье. На остальной территории Дальнего Востока эксперт спрогнозировала температуру на один градус выше нормы.

В Москве первый месяц весны температура будет нормальной для этого периода или поднимется чуть выше нормы. Ночью в столице будут заморозки до минус пяти градусов, а днем — до плюс шести. Возможно, что температура будет колебаться на уровне нулевой отметки, добавила Паршина.

На юге России — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкии ночные заморозки будут сравнимы со столичными, но днем воздух будет прогреваться до плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в начале весны ожидается до плюс 20 градусов.

Холоднее всего придется жителям Таймыра и Эвенкии, где в марте возможны 40-градусные морозы. В Якутии начало весны такое же холодное: минус 45 градусов. В Иркутской области и Красноярском крае 30-градусные морозы будут приходить по ночам.

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