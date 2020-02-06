В Сибири поставлен температурный рекорд

В Тюменской области 5 февраля зафиксирована температура в плюс 1,5 градуса, что исключительно высоко для региона. В результате был поставлен новый температурный рекорд в Сибири. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас в Сибири стоит «невероятная теплынь». «Мы уже свыклись, что в Москве температура выше нуля, но Тюменская область знаменита своими морозами», — сказал метеоролог, добавив, что предыдущий рекорд здесь составил плюс 0,5 градуса.

Вильфанд отметил, что 8 и 9 февраля в России сложится уникальная ситуация, когда в традиционно холодных сибирских субъектах (Омской, Томской, Новосибирской областях) будет теплее, чем в Краснодарском крае. «Удивительно, но в этих регионах днем будет оттепель», — указал ученый.

Ранее новый глава Гидрометцентра Сергей Борщ объяснил, что погодные аномалии в России связаны с особенностями циркуляции воздуха в атмосфере на Северном полушарии. В частности, теплый воздух с Атлантики постоянно движется в сторону Европы.

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