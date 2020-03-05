Россиянам пообещали возвращение суровых снежных зим

Несмотря на аномально теплые месяцы прошедшего сезона, суровые и снежные зимы в России не ушли в прошлое. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Будут реже встречаться обычные зимы, к которым мы привыкли, когда температура ночью минус десять — минус пятнадцать, дневная минус пять — минус десять и снежок. Будут либо очень теплые, либо очень холодные. Такие ситуации будут встречаться чаще», — пообещал россиянам метеоролог. Он подчеркнул, что рассчитывать на частые повторения таких «экстремально теплых» зим не стоит.

Кроме того, Вильфанд отметил, что по прошедшей зиме нельзя судить о предстоящем лете — оно может быть как влажным, так и сухим. «Бытует такое мнение: "суровая зима — жаркое лето". Нет, ничего "простенького" не существует. Никакие бытовые представления не работают, к сожалению большому. Поэтому приходится мучиться, создавать модели климата», — сказал он.

Ранее Вильфанд заявил, что в России в начале марта установится теплая, нехарактерная для начала весны погода. В некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, отметил он. «Это уже даже не весна, а настоящее лето», — добавил синоптик.

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