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Россиян с аллергией предупредили об опасности ранней весны

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Россиян с аллергией на сезонное цветение предупредили об опасности ранней весны, из-за которой часть деревьев зацветет минимум на месяц раньше обычного. Ситуация осложняется тем, что этой весной осадки будут малочисленные, отметили эксперты. Об этом сообщают «Известия».

По словам доцента агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентина Введенского, береза, которая представляет наибольшую опасность для аллергиков, из-за аномального тепла выпустит сережки на месяц или даже полтора месяца раньше. В середине февраля уже начали цвести ольха и лесной орех, что обычно происходит не раньше конца марта.

Как сообщил заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов, люди уже начали обращаться к врачам из-за аллергии. «Их много [обратившихся]. Ольха выпускает свою пыльцу, даже когда еще лежит снег. У пациентов начинается насморк, чешутся глаза, есть слезотечение, кашель. Сейчас пыльцу смывает дождь, но если выглянет солнце, аллергикам станет заметно хуже», — подчеркнул он.

Дендролог, руководитель организации «Лесной доктор» Егора Елизарова назвала нынешнюю ситуацию с цветением экстраординарной. Она отметила, что в России такого раннего цветения не наблюдалось последние 100 лет. «В середине февраля наблюдался очень мощный занос пыльцы ветром с южных и юго-западных направлений. Основная масса пыльцы, которая была зарегистрирована, приходилась на ночные часы», — добавила эксперт.

Не рекомендуется заниматься самолечением аллергии, отметил вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин. «Стоит обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России в начале марта установится теплая, нехарактерная для начала весны погода. В некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, отметил он. «Это уже даже не весна, а настоящее лето», — сказал синоптик.

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