Россиянам пообещали «малиновое» лето

Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «малиновое» лето будет «очень классным». «Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что аномальное тепло ожидает россиян и весной. С марта по май температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов. «Очень высокий температурный фон — никогда такого не было в начале марта. Это самое теплое начало весны в истории», — подчеркнул синоптик. Он отметил, что 8 марта воздух может прогреться до плюс 11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России в начале марта установится теплая, нехарактерная для начала весны погода. В некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, отметил он. «Это уже даже не весна, а настоящее лето», — добавил синоптик.

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