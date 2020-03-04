Москвичей предупредили о загадочной и непредсказуемой погоде 8 марта

Погода в Москве 8 марта будет загадочной и непредсказуемой из-за сложной циркуляции воздушных масс. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Это очень символично, ведь все-таки Международный женский день, а женщина должна быть загадочной и непредсказуемой, потому и погода такая же в этот день», — сказал синоптик. Он отметил, что синоптики будут постоянно корректировать прогноз.

Пока ясно, что 8 марта в Москве будет теплым, но не облачным. Воздух может прогреться до плюс 11 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в России в начале марта установится теплая, нехарактерная для начала весны погода. В некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, отметил он. «Это уже даже не весна, а настоящее лето», — добавил синоптик.

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