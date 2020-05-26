Выписавшийся из больницы Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Выписавшийся из больницы после заражения COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в стране: эпидемиологическая опасность остается и будет сохраняться еще какое-то время. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 мая.

По его словам, по-прежнему опасность «наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска».

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Комментируя снижение количества новых случаев заражения, Песков отметил, что цифры остаются достаточно высокими. «И это говорит о том, что инфицирование возможно для каждого из нас», — добавил он.

Официальный представитель Кремля выписался из больницы накануне. О его положительном тесте на коронавирус стало известно 12 мая. Заразилась также его супруга, фигуристка Татьяна Навка. 21 мая она сообщила, что поборола болезнь.

Коронавирусная инфекция ранее была обнаружена и у премьер-министра Михаила Мишустина. Он выписался из больницы и приступил к работе 19 мая.

За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 362 тысячи.

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