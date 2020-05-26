Минздрав утвердил порядок госпитализации больных с коронавирусом

Минздрав России утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме, станут направлять в стационар в случае, если их температура три дня не падает ниже 38,5 градусов.

Кроме того, госпитализировать должны всех пациентов с COVID-19, если они относятся к группе риска, или же проживают с лицами из группы риска.

Среди критериев госпитализации детей — температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней. В обязательном порядке в больницу должны отвозить несовершеннолетних, у которых, в частности, наблюдаются дыхательная недостаточность, тахикардия, судороги, обезвоживание. Онкология и болезни с нарушением свертываемости крови также являются прямыми показателями для госпитализации.

Необходимо госпитализировать несовершеннолетнего, если нет возможности изолировать его от людей из группы риска или при отсутствии условий для лечения на дому, говорится в приказе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!