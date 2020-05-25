Названы сроки массового вакцинирования россиян от коронавируса

Массовая вакцинация в России от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться осенью, сам процесс займет шесть-девять месяцев. Такие сроки назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода», — сказал микробиолог.

Он добавил, что иммунитет к вирусу будет появляться в течение двух дней после повторной встречи организма с инфекцией. После первой прививки появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй — множественные «клетки памяти», которые считаются одним из основных свойств вакцины. «У него [человека] и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет будет вырабатываться не в течение двух недель, а в течение двух дней встанет на защиту нашего провакцинированного организма», — пояснил Гинцбург.

Ранее директор центра говорил, что выпуск отечественной вакцины, возможно, начнется в конце лета, сейчас предпринимаются усилия для ускорения производства. По его словам, доклинические испытания препарата показали хорошие результаты. Тестирование на людях может начаться с 15 июня, после того как Минздрав выдаст разрешение.

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