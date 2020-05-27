Собянин назвал экспериментом «прогулочный режим» в Москве

«Прогулочный режим» в Москве — это эксперимент, который вводится в столице на две недели. Так его назвал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр уточнил, что режим вводится с 1 по 14 июня. Собянин добавил, что для прогулок и занятий спортом не потребуется оформлять отдельный пропуск.

В сообщении Собянина также сказано, что на обычные прогулки можно будет выходить с 09:00 до 21:00, но не больше трех раз в неделю. Москвичи смогут гулять два раза в будни и один раз в выходной день. Графики «прогулочных дней» для каждого дома будут опубликованы на сайте mos.ru, портале «Яндекс» и мобильных приложениях. Заниматься спортом можно будет ежедневно, но только до 09:00 утра.

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По словам Собянина, выходить на улицу смогут в том числе граждане старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Запрет касается тех, у кого есть коронавирус, подозрение на заражение или признаки ОРВИ, а также тех, кто проживает с ними. Кроме того, прогулки запрещены горожанам, которые обязаны соблюдать самоизоляцию по постановлению врача.

Ранее Собянин ужесточил в Москве масочный режим, назвав отказ от него преждевременным. По словам мэра города, любой выход на улицу будет возможен только в маске. Такое решение было принято для снижения риска заражения коронавирусом.

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