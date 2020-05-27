Уточнен график прогулок для москвичей

C 1 июня москвичам планируется разрешить гулять по графику три раза в неделю, ранним утром ограничения не предусмотрены. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 27 мая, со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.

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График прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства. По его словам, горожане смогут гулять три раза в неделю — два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

С 5:00 до 9:00 власти хотят разрешить людям гулять без ограничений, добавил он.

Ранее в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник предложил ввести в тестовом режиме. Он высказал опасение, что если если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, «как на первомайской демонстрации».

Также с 1 июня столичные власти планируют разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских.

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