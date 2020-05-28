Москвичам объяснили новые условия режима самоизоляции, которые начнут действовать с 1 июня: рестораны и кафе в столице все еще будут закрыты, однако граждане смогут гулять по паркам и скверам и заниматься спортом на улице. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Откроются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, автосалоны, непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты, а также организации, оказывающие другие бытовые услуги. Кроме того, в столице начнут работать ярмарки выходного дня.

При этом отмечается, что торговые точки и сервисы должны соблюдать требования безопасности. Так, весь персонал и клиенты должны быть в медицинских масках и перчатках и соблюдать дистанцию.

Для прогулок на улице медицинская маска также является обязательной, при этом специальный пропуск для этого нужен не всегда. «Если до парка, в котором вы хотите погулять, нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск будет нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю», — уточняется на сайте мэра.

Кроме того, во время работы, а также в общественном транспорте или при посещении аптек, магазинов и других учреждений дополнительно нужно надевать перчатки.

С 1 июня москвичей также ожидает открытие велопроката. Предполагается, что все велосипеды будут дезинфицироваться. Однако, несмотря на это, граждан просят пользоваться перчатками и антисептиками.

Уточняется, что люди с диагнозом или подозрением на коронавирус, а также признаками ОРВИ по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции дома.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений. Остается запрет на работу парикмахерских, ресторанов, фитнес-клубов, театров и музеев.

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