В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве, сообщает оперативный штаб столицы.

У всех пациентов была выявлена двусторонняя пневмония и получены положительные результаты тестов на наличие вируса. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 2254.

В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции до 14 июня, о котором накануне, 27 мая, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно последним данным, Москве зарегистрировано 171 443 случая заражения коронавирусом, всего по России выявлено 370 680 инфицированных. С начала эпидемии в стране 142 208 человек выздоровели, еще 3968 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

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