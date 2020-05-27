Названы районы Москвы с максимальной вероятностью заражения коронавирусом

В московских районах Зябликово, Братеево и Бирюлево-Западное зафиксировали максимальную вероятность заражения коронавирусом — здесь самый высокий индекс эпидемиологической опасности (2,57, 2,40 и 2,38 балла соответственно). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Также эксперты называют такие районы, как Орехово-Борисово Южное (2,37 балла), Нагатинский Затон (2,30 балла), Северное Медведково (2,25 балла), Орехово-Борисово Северное (2,21 балла), Чертаново Северное (2,21 балла), Строгино (2,17 балла) и Чертаново Центральное (2,16). При подсчетах оценивалась вероятность инфицирования при походах в магазин или аптеку, выбрасывании мусора в контейнер на улице или выгуле собаки.

Специалисты рассматривали возможность заражения и по дополнительным критериям. Так, опаснее всего ходить за продуктами в Метрогородке, Ивановском и Бирюлеве Западном (высокая плотность людей в магазинах), в аптеку — в Нагатинском Затоне, Зябликове и Братееве. Заразиться коронавирусом в лифте больше всего рискуют жители Ясенева, Зябликова и Орехова-Борисова Южного — там соседи чаще всего сталкиваются в подъездах друг с другом.

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Самыми безопасными признаны центральные и западные районы столицы — Тверской (0,37 балла), Куркино (0,47 балла) и Пресненский (0,48 балла). Здесь в принципе проживает меньше москвичей, чем в целом по городу. Спальные районы могут практически совпадать с центром по плотности населения, однако при этом значительно различаться по степени освоенности пространства для жизни.

«Например, в Ясенево "зеленая" зона занимает более 40 процентов района. Но в условиях самоизоляции прогулки по ней запрещены, поэтому здесь один из самых высоких показателей плотности населения на застроенные участки», — объясняет руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков.

Ранее районы Юго-Западного административного округа Москвы оказались худшими для самоизоляции. В Конькове, Зюзине, Котловке, Академическом и Северном Бутове наблюдают слабую инсоляцию, маленькую площадь дворов и низкую доступность коммерческих объектов.

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