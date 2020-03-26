Названы лучшие районы Москвы на время карантина

Названы лучшие районы Москвы на время самоизоляции — это Косино-Ухтомский, Щербинка, Южное Бутово, Савелки, Внуково, поселения Сосенское и Внуковское, а также районы Зеленограда. Об этом говорится в совместном исследовании компаний RRG и Habidatum, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
При составлении рейтинга оценивались такие показатели, как плотность населения утром и вечером, концентрация людей, обеспеченность магазинами, аптеками и поликлиниками, а также данные о числе зараженных. Всего было исследовано 130 административных единиц столицы.
В вышеупомянутых районах максимально комфортно и безопасно находиться на время карантина из-за коронавируса. По мнению аналитиков, там невысок уровень миграции населения в течение суток, мало крупных офисов и не зафиксировано случаев COVID-19 (или же зафиксированы единичные случаи). Однако, утверждают эксперты, это не значит, что жителям данных районов можно пренебречь мерами безопасности.
Худшими районами на время самоизоляции признаны Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское и Дорогомилово. Здесь высока плотность населения, не всегда развита первичная инфраструктура и есть случаи заражения COVID-19.
Ранее эксперты назвали главные проблемы столичных районов. Ими, по мнению местных жителей, стали устаревший жилой фонд, дефицит спортивной и коммерческой инфраструктуры, а также отсутствие торговых центров и магазинов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения