Названы главные проблемы районов Москвы

Около 70 процентов москвичей, планирующих приобрести новое жилье в течение двух лет, отмечают наличие в текущих районах проживания тех или иных проблем. Об этом говорится в аналитических материалах ГК «ФСК», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как показал опрос, проведенный экспертами компании, чаще всего — в 31 проценте случаев — будущие переселенцы жалуются на засилье устаревшего жилого фонда. Дефицитом спортивной и коммерческой инфраструктуры недовольны 29 и 28 процентов соответственно. Следующую строчку занял пункт об отсутствии торговых центров и магазинов — так ответили 25 процентов. В число менее распространенных претензий к районам также вошли отсутствие парков и скверов, обилие строек (по 12 процентов ответов) и дефицит детских садов (6 процентов).

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Исследование показало, что в отдельных округах существуют свои специфические главные проблемы: так, по 29 процентов жителей юго-востока города и ближнего Подмосковья отметили, что в их районах небезопасно ходить ночью. Доля недовольных соседством с производствами в этих зонах составила, соответственно, 25 и 35 процентов. Почти половина — 47 процентов — жителей Юго-Восточного округа отметили, что им не нравится контингент соседей по району. Среди жителей ближайшего Подмосковья эту проблему назвали 30 процентов.

Согласно исследованию, больше всего (89 процентов) довольны своими районами жители Южного округа. Похожие показатели отмечаются в Юго-Западном и Северо-Восточном округах — соответственно 88 и 87 процентов.

В ноябре 2019-го москвичи назвали худшие районы столицы. Первые места в списке заняли Бирюлево Западное, Дорогомилово и Некрасовка.

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