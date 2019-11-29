Москвичи назвали худшие районы столицы

Жители Москвы считают самыми некомфортными из всех районов города Бирюлево Западное, Дорогомилово и Некрасовку, следует из материалов исследования, подготовленного порталом Domofond.ru и предоставленного «Ленте.ру».

Специалисты портала провели опрос москвичей, чтобы ранжировать районы по качеству жизни. Респондентов попросили оценить безопасность в районах, чистоту, экологическую обстановку, доступность транспорта, парковок, магазинов, инфраструктуры, работу служб ЖКХ и адекватность соседей.

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Выяснилось, что меньше всех довольны районной жизнью обитатели Некрасовки. Район признан худшим в Москве по экологии, качеству дорожной инфраструктуры и доступности объектов для спорта и отдыха. Второй антилидер — Бирюлево, которое не любят за небезопасность. Третье место в списке заняло Дорогомилово — за шум. Кроме того, респонденты из Дорогомилово считают, что их доходов недостаточно для комфортной жизни в районе.

Лучшими для жизни участники исследования сочли Куркино, Тропарево-Никулино и Митино.

В целом респонденты из Москвы оценили качество проживания в столице на семь баллов из десяти возможных. Это на 0,8 балла выше, чем в среднем по стране. За год средняя оценка города упала на 0,2 балла, отмечают аналитики.

Год назад худшие места в городе назвали жители Санкт-Петербурга. Они сочли самым неблагоприятным для жизни муниципальный округ Балканский.

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