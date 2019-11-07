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Назван район Москвы с реактивно дорожающим жильем

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За период с января по сентябрь 2019 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Басманного района Москвы выросла на 27 процентов. Об этом говорится в материалах аналитиков Urbanus (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Показатель Басманного района оказался максимальным по городу. С начала года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке района увеличилась с 226,3 до 287 тысяч рублей, подсчитали аналитики компании. Второе и третье места рейтинга достались районам Ховрино и Крюково: местные новостройки подорожали, соответственно, на 23 и 21,2 процента.

Значительный рост цен — в пределах 18-20 процентов — был зафиксирован в районах Зябликово, Левобережный, Москворечье-Сабурово и Метрогородок. Первичное жилье в районах Богородское, Бутырский и Солнцево с января по сентябрь 2019-го подорожало более чем на 15 процентов.

Ранее в компании «Метриум» сообщили о существенном росте цен на новостройки Новой Москвы. По статистике аналитиков, с января по октябрь 2019 года стоимость первичного жилья на местном рынке увеличилась на 21 процент. Такой рост в компании объяснили инвестиционным потенциалом ТиНАО.

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