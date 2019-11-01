Московская «панель» подешевела

Стоимость квадратного метра в панельных пятиэтажках российской столицы в октябре 2019-го снизилась на 0,2 процента, до 155,7 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах исследования аналитиков ИРН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В девяти- и четырнадцатиэтажных панельных домах метр подешевел на 0,1 процента за месяц (до 156 тысяч рублей), говорится в исследовании, тогда как цены на дома современных панельных серий остались без изменений (в среднем 166,1 тысячи рублей за метр). Индекс самого дешевого жилья Москвы, включающий все панельные и блочные дома, по данным аналитиков ИРН, снизился за месяц на 0,1 процента, до уровня в 157,9 тысячи рублей за метр.

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Стоимость «квадрата» жилья в столичных районах за МКАД за месяц снизилась на 0,6 процента, до 132,7 тысячи рублей. Внутри кольцевой ценовая динамика оказалась разнонаправленной. Особенно заметно подорожали наиболее престижные Центральный и Западный округа — на 0,4 и 0,9 процента, до 314,7 и 189,6 тысячи рублей за метр соответственно. Снижение на 0,1 процента было зафиксировано в ВАО (до 162,9 тысячи рублей) и СВАО (до 156,6 тысячи рублей).

В компании подчеркивают, что подобная ценовая ситуация характерна для периодов торможения рынка: при отсутствии спроса дорогое жилье некоторое время продолжает дорожать по инерции, тогда как наиболее дешевое быстро реагирует на рыночную конъюнктуру.

Ранее в компании Est-a-Tet оценили общий объем предложения панельного жилья в столице: к середине 2019-го показатель находился на уровне 245 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего современных панельных ЖК строилось в ЮВАО (40 процентов всего первичного предложения). Высокими оказались также показатели ЗАО и СВАО: соответственно. 26 и 12 процентов.

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