Выявлены худшие для самоизоляции районы Москвы

Районы Юго-Западного административного округа Москвы оказались худшими для самоизоляции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московского центра урбанистики.

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Эксперты центра проводят регулярный мониторинг записей на тему коронавирусной инфекции и режима самоизоляции в районных интернет-сообществах. По их данным, жители районов Коньково, Зюзино, Котловка, Академический и Северное Бутово (все они расположены на юго-западе города) наиболее активно проявляют себя в интернете. Эти районы относятся к числу локаций с неблагоприятными условиями, такими как слабая инсоляция, маленькая площадь дворов и низкая доступность коммерческих объектов. Между тем инсоляция, этажность и тип застройки, доступность коммерческой инфраструктуры и парков являются важными социальными факторами, влияющими на настроения жителей, указывают аналитики.

Урбанисты отмечают, что активно тему пандемии муссируют интернет-пользователи, живущие в Тропарево-Никулино, Внуково, Щукино и Покровском-Стрешневом. При этом в городе выявили два района, где коронавирус в последнее время вовсе перестали обсуждать — это Нагорный и Сокольники.

Ранее в апреле россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции. По мнению психологов, спокойно вынести ограничения в период распространения коронавируса гражданам помогут новые хобби, сокращенное время пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.

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