Московский школьник сдал полиции ушедшую в запой в самоизоляции мать

В Москве 12-летний школьник обратился в полицию и сдал мать, которая ушла в запой во время самоизоляции. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Мальчик пожаловался на то, что мать постоянно употребляет спиртное, кричит на него и включает громкую музыку. Выехавшие на место полицейские застали в квартире женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как пишет «Московский комсомолец», в доме кроме женщины и ее сына проживали также отчим, собака, старшая сестра с семьей, а также тетя мальчика со своими детьми. Когда мать мальчика вела себя агрессивно, он уходил в комнаты родственников.

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Школьника доставили в больницу. После снятия режима самоизоляции мать направят в центр занятости для поиска работы.

9 апреля сообщалось, что жительница Москвы сдала свою пожилую мать, которая пошла в парикмахерскую во время режима общей самоизоляции. 66-летняя женщина узнала, что в ее районе есть салон, который работает в условиях карантина. Муж не смог дозвониться до нее и обратился к дочери. Та пожаловалась на поведение матери в Роспотребнадзор и экстренные службы. В салон, куда ходила стричься женщина, направили проверку.

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