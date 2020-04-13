Московский школьник сдал полиции ушедшую в запой в самоизоляции мать

В Москве 12-летний школьник обратился в полицию и сдал мать, которая ушла в запой во время самоизоляции. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Мальчик пожаловался на то, что мать постоянно употребляет спиртное, кричит на него и включает громкую музыку. Выехавшие на место полицейские застали в квартире женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как пишет «Московский комсомолец», в доме кроме женщины и ее сына проживали также отчим, собака, старшая сестра с семьей, а также тетя мальчика со своими детьми. Когда мать мальчика вела себя агрессивно, он уходил в комнаты родственников.
Школьника доставили в больницу. После снятия режима самоизоляции мать направят в центр занятости для поиска работы.
9 апреля сообщалось, что жительница Москвы сдала свою пожилую мать, которая пошла в парикмахерскую во время режима общей самоизоляции. 66-летняя женщина узнала, что в ее районе есть салон, который работает в условиях карантина. Муж не смог дозвониться до нее и обратился к дочери. Та пожаловалась на поведение матери в Роспотребнадзор и экстренные службы. В салон, куда ходила стричься женщина, направили проверку.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения