Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, 66-летняя женщина узнала от своих знакомых о работающем в условиях карантина салоне. Мужу она сказала, что пойдет вынести мусор, но сама пошла стричься. Она не возвращалась в течение получаса и не отвечала на звонки супруга. Тогда он позвонил 35-летней дочери, которая смогла дозвониться до матери. Та «счастливым голосом» сообщила, что сейчас находится у парикмахера и надела защитную маску.

«Уставшая от выкрутасов матери» москвичка пожаловалась в экстренные службы и Роспотребнадзор. Она назвала два места на районе, куда предположительно могла пойти нарушительница карантина. В итоге в салон пришли с проверкой.

За последнее время московская полиция выписала около 400 административных штрафов за нарушение режима самоизоляции. Девять человек суд уже оштрафовал на 15 тысяч рублей.

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