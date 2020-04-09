Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
По информации издания, 66-летняя женщина узнала от своих знакомых о работающем в условиях карантина салоне. Мужу она сказала, что пойдет вынести мусор, но сама пошла стричься. Она не возвращалась в течение получаса и не отвечала на звонки супруга. Тогда он позвонил 35-летней дочери, которая смогла дозвониться до матери. Та «счастливым голосом» сообщила, что сейчас находится у парикмахера и надела защитную маску.
«Уставшая от выкрутасов матери» москвичка пожаловалась в экстренные службы и Роспотребнадзор. Она назвала два места на районе, куда предположительно могла пойти нарушительница карантина. В итоге в салон пришли с проверкой.
За последнее время московская полиция выписала около 400 административных штрафов за нарушение режима самоизоляции. Девять человек суд уже оштрафовал на 15 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения