Российские регионы начали изолировать прибывающих из Москвы и Петербурга

Российские регионы начали отправлять в изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее о введении таких мер для профилактики коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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В постановлении Моора говорится о необходимости жителей Тюменской области, прибывших из «неблагополучных регионов» в аэропорт «Рощино», уходить на две недели в режим самоизоляции на дому. Иногородних туристов будут помещать в обязательную изоляцию по месту пребывания или в обсерваторы (специальные помещения, предусматривающие комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий).

Ранее Аксенов заявил, что в Крыму все случаи коронавируса — завозные. «В нынешней ситуации я за то, чтобы всех — на самоизоляцию. Прибыл рейс Москва, Санкт-Петербург — всех на самоизоляцию или помещение в обсерватор», — сказал он.

По состоянию на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 10 131 в 81 регионе страны. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Таким образом, в стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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