Российские регионы начали изолировать прибывающих из Москвы и Петербурга

Российские регионы начали отправлять в изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее о введении таких мер для профилактики коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В постановлении Моора говорится о необходимости жителей Тюменской области, прибывших из «неблагополучных регионов» в аэропорт «Рощино», уходить на две недели в режим самоизоляции на дому. Иногородних туристов будут помещать в обязательную изоляцию по месту пребывания или в обсерваторы (специальные помещения, предусматривающие комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий).
Ранее Аксенов заявил, что в Крыму все случаи коронавируса — завозные. «В нынешней ситуации я за то, чтобы всех — на самоизоляцию. Прибыл рейс Москва, Санкт-Петербург — всех на самоизоляцию или помещение в обсерватор», — сказал он.
По состоянию на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 10 131 в 81 регионе страны. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Таким образом, в стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения